Lo Spendi e Riprendi di Carrefour continua a mietere vittime nel mondo della rivendita di elettronica, in questo periodo infatti gli utenti si ritrovano a poter scegliere tra tantissime, e differenti campagne promozionali, tra le quali spicca indissolubilmente il volantino dell’azienda.

Se non avete trovato lo sconto adatto a voi da Unieuro e MediaWorld, perché non avvicinarsi al mondo di Carrefour, approfittando a tutti gli effetti di un’occasione più unica che rara?. Lo Spendi e Riprendi è un meccanismo già visto in passato, anche da Bennet, ma perfettamente in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte di noi; l’unica cosa da sapere riguarda la location in cui completare l’acquisto, il volantino non è disponibile online sul sito ufficiale.

Carrefour: come funziona il meccanismo

Per approfittare dello Spendi e Riprendi non dovrete raggiungere un livello minimo di spesa, né comunque sarete costretti a limitarvi più di tanto, dovrete semplicemente acquistare uno o più dei prodotti contrassegnati dall’apposito bollino.

Quando poi giungerete in cassa, gli addetti provvederanno a fornirvi un buono sconto del valore predefinito, e differente in relazione al modello acquistato, da spendere poi in un secondo momento sempre nello stesso punto vendita Carrefour. E’ importante sottolineare che la riduzione dettata dal suddetto non potrà essere applicata nel medesimo istante di emissione, ma potrà essere utilizzata anche per l’acquisto di beni di prima necessità.

Se incuriositi dalla campagna, potete scorrere l’articolo e prendere visione delle pagine.