Anche nel mese di Novembre non mancano le promozioni speciali per tutti coloro che vorranno attivare un piano con Vodafone. Il provider inglese mette a disposizione di tutti i futuri abbonati una serie di ricaricabili low cost molto vantaggiose sia per costi che per consumi.

L’obiettivo di Vodafone è garantire al suoi pubblico una valida alternativa alle offerte a bassi costi di Iliad. In questo senso, la miglior promozione pensata dalla compagnia inglese è la Special 50 Giga. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: ecco le offerte contro i maggiori provider italiani

I clienti che attiveranno Special 50 Giga potranno beneficiare di un pacchetto di consumi che prevede 50 Giga per navigare in internet sotto rete 4G e 4,5G con la presenza di chiamate senza limiti verso tutto. Il prezzo mensile previsto per il rinnovo della tariffa si attesta su quota 7.99 euro. Per alcune varianti della promozione sono disponibili anche gli SMS da inviare a tutti senza limiti.

La principale alternativa a questa ricaricabile è poi la Special 40 Giga. Gli utenti che decidono di sottoscrivere questa promozione riceveranno un pacchetto composto da minuti illimitati verso fissi e mobili più 40 Giga per la navigazione internet. Il prezzo da pagare per il rinnovo della promozione sarà di 6.99 euro.

Per entrambe le tariffe pensate dal gestore inglese valgono le stesse condizioni per l’attivazione. La richiesta di attivazione deve pervenire a Vodafone da ogni singolo utente attraverso un negozio ufficiale sul territorio. Come ricordato è necessaria la portabilità della rete da TIM, WindTre, Iliad o altri provider.