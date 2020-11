Si avvicina il Black Friday e anche TIM per l’occasione lancia alcune offerte speciali. Tra queste, una è dedicata a tutti gli utenti che decicioddo di sottoscrivere un nuovo contratto e attivare un nuovo numero dell’operatore telefonico. Stiamo parlando di Tim Jet; la promozione è disponibile sul sito ufficiale di TIM e può essere attivata online.

La promozione prevede minuiti illimitati per effettuare chiamate verso tutti i numeri nazionali; inoltre vengono messi a disposizione dell’utente anche 20 Gigabyte di traffico dati per la navigazione internet invece dei soliti 10 Gigabyte. La connessione supporta le ret e2G, 3G e 4G, con la possibilità di navigare ad una velocità massima di 150 Mbps in fase di download. Il tutto ad un costo mensile di 11,99 euro.

TIM: in occasione del Black Friday ecco l’offerta Jet

Per attivare la promozione oltre che via internet è possibile recarsi presso in negozi autorizzati TIM; qui l’attivazione della promozione avrà un costo di 3 euro a cui andranno sommati 10 euro per l’attivazione della scheda SIM, salvo ovviamente ulteriori promozioni disponibili. L’offerta è a tempo limitato e prevede l’aumento dei Giga, con il passaggio da 10 a 20, solo per gli utenti che sottoscriveranno un nuovo contratto a partire dal 26 ottobre e solo attivando un nuovo numero.

Se invece dovesse essere sottoscritta via internet la promozione avrebbe un costo iniziale di 25 euro; di questi però 20 euro sarebbero traffico telefonino mentre il costo del primo mese e quello dell’attivazione sarebbero gratuiti. Per quanto riguarda l’addebito delle spese mensili avverrà, salvo richieste differenti, attraverso addebito sul credito residuo.