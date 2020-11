Intelligenza: la lista definitiva dei cani più intelligenti in assoluto

Il nostro amico a quattro zampe è dotato di un’ottima intelligenza, eppure non è facile quantificarla. Come scrisse negli anni ’90 lo psicologo Stanley Coren, esistono l’intelligenza adattativa (ad es., capire le cose), l’intelligenza funzionale (ad es., seguire gli ordini) e l’intelligenza istintiva (ad es., talento innato); per non parlare dell’intelligenza spaziale, la cinestetica, l’interpersonale e così via. Il comportamentalista animale Frans de Waal ha spiegato che l’essere umano in generale giudica l’intelligenza animale con criteri errati e limitati complicando l’esperimento. Nel suo libro “L’intelligenza dei cani“, Coren ha pubblicato i risultati di un’attenta indagine con 199 giudici di gare di obbedienza canina.

Intelligenza: i vari livelli dell’intelletto canino

In genere i cani più svegli, sono predisposti ad apprendere un nuovo comando in meno di cinque ripetizioni e a obbedire almeno il 95% delle volte.

Primo livello

1. Border collie

2. Barboncino

3. Pastore tedesco

4. Golden retriever

5. Doberman pinscher

6. Pastore delle Shetland

7. Labrador retriever

8. Papillon

9. Rottweiler

10. Australian cattle dog

Secondo livello

I cani da lavoro che tendono a imparare un nuovo comando in range tra 5 e 15 ripetizioni e a obbedire almeno l’85% delle volte sono:

11. Welsh Corgi

12. Schnauzer nano

13. Springer spaniel inglese

14. Cane da pastore belga (Tervueren)

15. Schipperke e Cane da pastore belga

17. Collie e Keeshond

19. Bracco tedesco

20. Flat-coated retriever; Cocker spaniel inglese e Schnauzer medio

23. Épagneul breton

24. Cocker spaniel e Nova Scotia duck tolling retriever

26. Weimaraner

27. Cane da pastore belga (Malinois) e Bovaro del bernese

29. Pomerania

30. Irish water spaniel

31. Bracco ungherese

32. Cardigan Welsh corgi

Terzo livello

Cani da lavoro superiori alla media che tendono a imparare un nuovo trucco ripetuto tra le 15 e le 24 volte e obbediscono almeno il 70% delle volte.