Instagram: ecco i trucchi per far crescere il numero di follower

Instagram ad oggi è una delle app più famose sul piano social. In tantissimi vorrebbero infatti essere famosi su questa ma in pochi riescono nell’intento. Perché? Ecco scoperta la motivazione e il modo per raggiungere la vetta.

Instagram: manuale per i follower

Innanzitutto bisogna partire dalla scelta di un nome utente semplice, una buona foto profilo e una giusta biografia che invogli gli utenti a visitare il proprio profilo. Successivamente è necessario seguire tutti i trend e scegliere hashtag che convertono le attenzioni verso il nostro profilo e che siano inerenti a quello che si pubblica.

Risulta difatti più facile esser visti se si sceglie un hashtag che non sia troppo popolare ma che comunque possa essere utilizzato nella maniera corretta. Facendo un esempio: l’hashtag #pizzalover oppure #pizza hanno un numero enorme di contenuti collegati, per cui è più difficile farsi notare fra tanti.

Qualora voleste arrivare a raggiungere l’obiettivo di un numero elevato di follower, conviene realizzare un calendario editoriale che permetta di creare interazioni di qualità in fasce orarie utili.

Fate attenzione alla pubblicazione

È fondamentale rispettare gli orari di pubblicazione in quanto postare in orari casuali non porta a nulla. Non dimenticate mai di seguire una programmazione specifica e chiara sia per quel che riguarda i contenuti che per le date e gli orari in cui diventeranno visibili. Infine per pubblicare i post su Instagram è possibile programmare grazie allo strumento chiamato “Creator Studio di Facebook”.

Questi sono solo alcuni dei trucchi per poter raggiungere un gran numero di follower. Pertanto è bene stringere i denti se si sogna di diventare un’influencer al pari di Chiara Ferragni.