Come ogni anno arriva è arrivato il nuovo capitolo del celebre simulatore di calcio, ecco quindi alcune dritte per diventare veri e propri campioni di Fifa 21. Il sistema di gioco di Fifa si è evoluto nel corso delle generazioni per dare sempre più possibilità ai giocatori di personalizzare il proprio stile; sia a livello tattico che sul piano del gioco le migliorie sono visibili di anno in anno.

Tuttavia tattica e statistiche dei giocatori determinano solo in parte il risultato finale, molto è nelle mani dei giocatori e delle loro abilità. Se siete alle prime armi la prima cosa da migliorare è di sicuro la gestione della difesa; è vero che al gioco del calcio vince chi fa più gol, ma per fare più gol bisogna anche prenderne il meno possibile.

Fifa 21: tutti i consigli per migliorare il proprio gioco

Un’altra caratteristica molto importante del gioco è senza dubbio il dribbling; saltare un uomo e far guadagnare un tempo di gioco alla propria squadra può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. In questo caso, per migliorare le proprie abilita di dribbling, ma anche quelle difensive, si può sfruttare la modalità allenamento.

Ultimo aspetto da padroneggiare, ma non meno importante dei precedenti, è il sistema di passaggi di Fifa 21. Il gioco EA Sport infatti da la possibilità di stabilire il movimento del compagno attraverso il passaggio creativo; in questo modo è possibile sfruttare al massimo gli inserimenti e creare situazioni di gioco pericolose per gli avversari sfruttando gli spazzi lasciati liberi in mezzo al campo.