Euronics è assolutamente strepitosa, poiché in grado di produrre una campagna promozionale tramite la quale il cliente si ritrova ad accedere a prodotti di altissima qualità, a prezzi sempre più bassi del normale listino del periodo corrente.

Con Euronics non si scherza, anche il nuovo volantino dell’azienda, pensato appositamente per il periodo del Black Friday, sono disponibili tantissimi prodotti scontatissimi. Gli acquisti possono essere completati online o nei singoli punti vendita, nell’eventualità in cui decideste di affidarvi al sito ufficiale, ricordate che sarà necessario però pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Per non perdere le migliori offerte Amazon, correte ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Euronics non si ferma più: ecco i nuovi sconti

I nuovi sconti pensati da Euronics sono sicuramente tra i migliori del periodo, infatti l’utente potrà pensare di acquistare un incredibile Samsung Galaxy S20+ ad un prezzo veramente molto più basso del normale, saranno necessari solamente 699 euro per l’acquisto della versione no brand con la solita garanzia legale della durata di 2 anni.

Il modello più economico da scegliere, è sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite, un terminale in vendita a meno di 350 euro, ma comunque in grado di garantire l’accesso alla connettività 5G, ad un processore Qualcomm Snapdragon e ad un pannello di altissima qualit.

Tutto il volantino Euronics, per la vostra comodità, è stato riassunto nel dettaglio come galleria fotografica direttamente nel nostro articolo, sfogliatelo per capire e conoscere da vicino i migliori prezzi del periodo, per poi decidere quali acquistare.