Con l’avvio della settimana del Black Friday, a partire dal 23 Novembre 2020 l’operatore che si occupa principalmente di internet da casa wireless, Eolo, ha deciso di scontare nuovamente il costo mensile di partenza dell’offerta Eolo Più.

Quest’ultima è disponibile sia in FWA che in Fibra FTTH e personalizzabile con pacchetti aggiuntivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli sull’offerta in questione.

Eolo in occasione del Black Friday sconta la propria offerta Eolo Più

L’offerta Eolo Più si compone infatti di una promo base unica sia per internet wireless in FWA che in Fibra FTTH, che può essere poi personalizzata aggiungendo dei pacchetti dedicati rispettivamente all’intrattenimento, allo studio e al lavoro e alla sicurezza. È disponibile per tutti i nuovi clienti che attivano una nuova linea e per i già clienti che effettuano un upgrade.

La promo base di Eolo Più prevede una velocità di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload, valida sia per le attivazioni in FWA che in Fibra FTTH (su rete Open Fiber nelle città coperte da Eolo). Sono incluse anche le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (anche se nei documenti di trasparenza viene indicato un limite di 5.000 minuti sia verso numeri fissi che verso mobili) e anche il modem EOLOrouter.

Adesso, in concomitanza con la settimana del Black Friday, per le sottoscrizioni a partire dal 23 Novembre 2020 Eolo ha deciso di abbassare nuovamente il prezzo mensile della promo base di Eolo Più a 24.90 euro al mese, sia online che nei suoi punti vendita, mentre i rivenditori partner avevano a disposizione questo prezzo già dal 17 Novembre 2020. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.