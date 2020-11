Vodafone: nuove offerte del giovedì fino a 100GB ma solo per chi rientra

Vodafone continua ad utilizzare la sua strategia, ovvero quella di proporre promozioni un pelo più costose vista la grande qualità. Quest’ultima è infatti il cavallo di battaglia di un’azienda che ad oggi non ha bisogno di presentazioni visto l’alto tasso di rendimento della ricezione.

In Europa infatti la rete 4G di Vodafone è la più estesa in assoluto anche se qualcuno sarebbe riuscito a mettergli i bastoni tra le ruote. Iliad ha rubato al colosso molti utenti i quali però potrebbero rientrare ben presto. Vodafone ha lanciato tre offerte ottime che arrivano ad offrire fino a 100 Giga in 4G per navigare sul web.

Vodafone batte la concorrenza e si riprende gli utenti con queste tre promo

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga