Le vacanze natalizie che si stanno ormai avvicinando saranno davvero particolari, nonostante questo Vodafone, come molte altre aziende, ha pronte tantissime promozioni per il Black Friday. La compagnia infatti ha lanciato l’iniziati Black Week, proprio in occasione della ricorrenza; Black Week è l’iniziativa dedicata a chi decide di attivare una promozione per la rete fissa online entro il 27 Novembre. Grazie a Black Week si possono ricevere fino a 100 euro di buoni da spendere per lo shopping.

Il buono messo a disposizione da Vodafone, che può essere di 50 o di 100 euro, permette di effettuare acquisti in tantissimi negozi; tra questi ricordiamo: Asos, BBrums, Bimbo Store, Decathlon, H&M, Interflora, IKEA, LaFeltrinelli, Mango, Marionnaud, MediaWorld, Mondnadori Store, Nespresso, Nike, OVS e ancora tanti altri.

Vodafone: Le promozioni della Black Week

Tra le offerte compatibili con la promozione Black Week di Vodafone possiamo nominare le promozioni della categoria Unlimited. Tra queste ci sono Internet Unlimited, al costo di 29,99 euro, Unlimited abbinato ad un Wi-FI portatile, dal prezzo di 32,90 euro; ancora Vodafone propone l’offerta Unlimited con WiFi portatile e chiamate illimitate incluse, al prezzo di 34,90 euro e, per ultimo, Giga Family Infinito Edition, dal costo di 39,90 euro.

La Vodafone Internet Unlimited permette di avere a disposizione Giga Illimitati al prezzo base di 29,90 euro, a cui si vanno ad aggiungere in una la possibilità di disporre di 150 Gigabyte per il proprio smartphone e e le chiamate illimitate. Tutte le promozioni nel corso del tempo vedranno il proprio prezzo diminuire; prendiamo per esempio ancora la Internet Unlimited che passa, dopo i primi 48 mesi, ad un coso di 22,90 euro.