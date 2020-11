TIM: arrivano grandi promozioni per il Black Friday e il mese natalizio

L’operatore telefonico TIM per il mese di novembre e in occasione dell’arrivo del Black Friday 2020 ha in mente una speciale promozione che arriverà il 27 novembre e si concluderà il 30 novembre. Cosa avrà di speciale che la differenzierà dalle altre? L’acquisto a rate di uno smartphone Samsung, Oppo o Xiaomi.

TIM: il gestore offre grandi promo per il Black Friday

I modelli proposti dal gestore telefonico TIM in occasione del Black Friday sono: Samsung Galaxy S20 FE, l’opposizione A53s e lo Xiaomi MI 10T 5G. Trattasi di tre modelli molto interessanti dotati di prestazioni da top di gamma. Nel dettaglio, le caratteristiche dei tre smartphone: Galaxy S20 FE, display FHD+ da 6,5 pollici super AMOLED a 120Hz, un processore OctaCore Exynos 990, 6GB di RAM e 128GB di Storage.

Oppo A53s, display da 6,5 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 460, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Infine, Xiaomi MI 10T 5G, display da 6,7 pollici, processore Snapdragon 865 Octacore, memoria RAM da 6GB e spazio di archiviazione di 128GB. Qual è la promozione di TIM che permette di ottenere uno di questi dispositivi? Ovviamente quella che andrà dal 27 al 30 novembre.

Iniziando dal costo di attivazione, questo è pari a 9,99 euro. Per quanto riguarda invece la rateizzazione, questa offre in automatico l’offerta Promo Smartphone dotata di 30 giga di traffico dati da sfruttare entro 30 giorni dall’attivazione, ovviamente in aggiunta al proprio piano tariffario. Il prezzo scontato per il device Oppo invece è di 69 euro anziché di 199,99 euro. Gli altri due device si potranno acquistare fortunatamente a rate: il Galaxy (prezzo di mercato 669 euro) a 10 euro al mese, lo Xiaomi (valore di mercato 499,90 euro) a 5 euro al mese.