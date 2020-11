L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare ancora le sue offerte denominate Creami Style e Creami WeBack, attivabili adesso fino al 9 Dicembre 2020 da tutti i nuovi clienti.

Con entrambe le offerte è previsto un costo della SIM pari a 20 euro con 10 euro di traffico incluso e spedizione gratuita. I nuovi clienti che decidono di attivare una di queste due offerte dell’operatore virtuale PosteMobile, hanno la possibilità di attivare un nuovo numero o di effettuare la portabilità da un altro operatore. Scopriamole insieme nei dettagli.

PosteMobile proroga alcune sue offerte fino al 9 dicembre 2020

Creami Style prevede ogni mese 500 credit da utilizzare per chiamate ed SMS e 5 Giga di traffico internet fino in 4G al prezzo di 5 euro al mese. Inoltre, tramite l’opzione 5 Giga Extra è possibile ottenere fino a un totale di 15 Giga di traffico dati. Sostenendo un costo di 1 euro in più al mese, infatti, si riceveranno 5 Giga aggiuntivi, per un massimo di 10 Giga in più al costo totale di 7 euro al mese.

L’opzione è disponibile solo dopo aver esaurito il traffico dati incluso con l’offerta ed è attivabile dall’area personale, dall’app PosteMobile o tramite il Servizio Fai da Te e l’Assistenza Clienti al numero 160. L’offerta Creami WeBack propone invece un bundle mensile composto da credit illimitati per chiamate ed SMS e 50 Giga di traffico internet utilizzabile fino in 4G, al costo di 9.99 euro al mese.

È presente inoltre una funzione di rimborso che permette al cliente di ottenere una ricarica bonus di 1 euro ogni qualvolta rimangano 10 Giga di traffico internet non utilizzato. Nel caso non si usufruisca di traffico dati nel corso del mese, è possibile quindi ricevere gratuitamente 5 euro di ricarica, mentre utilizzando più di 40 Giga non si avrà diritto ad alcun bonus. In ogni caso, l’erogazione dell’eventuale bonus di ricarica avviene nella data prevista per il rinnovo del piano, prima dell’addebito del canone mensile. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.