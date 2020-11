Per le strade purtroppo osserviamo numerose persone che camminando usando allo stesso tempo lo smartphone. Questo può avere delle conseguenze piuttosto gravi, dato che non si presta attenzione alla strada e a ciò che ci circonda. Per risolvere questa situazione, è stata da poco ideata una nuova funzione di Android denominata Heads up.

Arriva Heads up, l’alert di Android per chi cammina usando lo smartphone

Tenere gli occhi fissi sullo smartphone anche mentre si cammina per strada piò essere molto rischioso e può provocare incidenti anche gravi. Come già accennato, stando a quanto riportato sul noto portale 9to5Google, è in arrivo una nuova funzione di Android che cercherà di contrastare questo fenomeno così diffuso. Si chiama Heads up e si trova in Digital Wellbeing, ovvero una piattaforma dedicata al benessere digitale, ma al momento non vi è una data certa riguardo al suo rilascio ufficiale. Tramite questa nuova funzione, il sistema sarà in grado di capire se l’utente sta camminando mentre sta usando il telefono.

L’utente dovrà infatti concedere i permessi per controllare e monitorare la posizione del terminale e lo svolgimento dell’attività fisica. Se questo strumento capirà che l’utente sta utilizzando il telefono mentre sta camminando, invierà immediatamente diverse notifiche e lo inviterà a scegliere fra le due attività. I messaggi presenti nelle notifiche saranno vari e diversi, come ad esempio “alza lo sguardo”, “fai attenzione”, “attento a dove metti i piedi”, e non mancheranno anche delle emoji dedicate.

In passato sono state proposte iniziative simili per contrastare questo fenomeno. In Cina, ad esempio, era stata ideata una strada riservata a queste persone che camminano utilizzando sempre questi dispositivi tecnologici. Questa tipologia di persone viene spesso definita “smombie”, ovvero smartphone e zombie.