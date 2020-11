DAZN: calendario calcistico ricchissimo per il prossimo weekend

Tanti sport andranno in scena come ogni settimana sulle reti DAZN in live streaming per una qualità tutta in arrivo dalla vostra connessione web. Il colosso si prepara a trasmettere come sempre anche la Serie A, competizione di punta proposta dall’azienda. Ci sono alcune squadre che in questi prossimi weekend avranno più partite in onda su DAZN, ovviamente in esclusiva nazionale.

La capolista Milan andrà dunque in campo domenica pomeriggio alle 15:00 per sfidare la Fiorentina. I Rossoneri giocheranno tre volte in esclusiva proprio su DAZN in meno di un mese: i prossimi appuntamenti saranno la trasferta contro il Genoa, 16 dicembre, e la sfida casalinga con la Lazio il 23 dicembre. Bianconcelesti impegnati sempre su DAZN questo weekend alle 12:30 contro l’Udinese e, prima di affrontare il Milan, saranno in campo anche il 12/12 contro l’Hellas Verona per poi sfidare la neopromossa Benevento il 15/12.

Ai tifosi di Milan e Lazio converrebbe dunque sottoscrivere l’abbonamento mensile da 9,99 euro per non perdersi neanche un match della propria squadra del cuore. Anche altre due tifoserie potrebbero essere molto interessate.

DAZN: il calendario di questa giornata e delle prossime vede anche Hellas e Atalanta

Nel posticipo di sabato alle 20:45 ecco Atalanta-Hellas Verona. I supporter Nerazzurri potranno seguire anche l’Eurorivale Ajax contro l’Emmen.

Atalanta ed Hellas Verona saranno particolarmente impegnate su DAZN nel mese di dicembre. Ecco gli appuntamenti proprio di Hellas e Atalanta a partire dalla 10^ giornata:

GIORNATA 10

06/12 – Hellas Verona-Cagliari, domenica ore 12.30

06/12 – Udinese-Atalanta, domenica ore 15.00

GIORNATA 11

12/12 – Lazio-Hellas Verona, sabato ore 20.45

13/12 – Atalanta-Fiorentina, domenica ore 15.00

GIORNATA 12

16/12 – Hellas Verona-Sampdoria, mercoledi’ ore 20.45