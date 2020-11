Blackview è nota per la produzione di smartphone rugged e resistenti all’acqua a prezzi accessibili. Questa volta, lo smartphone 5G BL6000 Pro lanciato appena qualche giorno fa, sembra essere leggermente diverso in quanto il suo prezzo di listino è di $ 699,99. In occasione del Black Friday, questo dispositivo potrà essere acquistato a $ 449,99. La promozione sarà valida fino al 28. Scopriamo i punti di forza di questo Blackview.

Blackview BL6000 Pro vale davvero tutti quei soldi?

La maggior parte degli smartphone Blackview ha ottenuto la certificazione di grado di impermeabilità leader del settore: IP68 e IP69K. Questo nuovo BL6000 Pro, tuttavia, utilizza una tecnologia completamente nuova che migliora la resistenza all’acqua. Inoltre, la funzione IceMode permette di utilizzare le funzioni di base del telefono anche a -30 ℃.

Prima del BL6000 Pro, non c’erano altri rugged con capacità 5G, dunque rappresenta un’enorme rivoluzione nel settore. Puoi usarlo per riprenderti mentre nuoti senza preoccuparti di rompere lo smartphone e poi condividere i tuoi momenti su Instagram in un batter d’occhio. Scattare foto è diventato ormai essenziale e BL6000 Pro ti consente di ottenere dei buoni risultati.

È dotato di una tripla fotocamera posteriore Sony IMX582 e di una fotocamera frontale Samsung S5K3P9-SP da 16 MP, insieme a un software di elaborazione superiore e funzionalità avanzate (Portrait Color, HDR, Night Mode, Underwater, Ultra-Wide, 4K, HD Shot).

Le specifiche principali includono certificazione IP68 e IP69K e MIL-STD-810G, processore octa-core MediaTek Dimensity 800, RAM LPDDR4X da 8 GB, ROM UFS2.1 da 256 GB, fotocamera posteriore tripla Sony IMX582 da 48 MP, fotocamera frontale Samsung S5K3P9-SP da 16 MP, display da 6,36 pollici FullHD+, batteria a lunga durata da 5.280 mAh con supporto alla ricarica wireless, sensore di impronte digitali, NFC, bande globali 5G e 4G, navigazione GPS, GLONASS e Beidou, Galileo e QZSS.

BL6000 Pro vale il prezzo? Che tu voglia provare qualcosa di nuovo, o che tu abbia bisogno di un telefono che stia al passo le sfide degli ambienti più difficili, BL6000 Pro è il dispositivo giusto! Clicca qui per comprarlo.