Fino a non molto tempo fa, il rugged era un prodotto di nicchia nel settore della telefonia mobile. In questi anni, però, ha guadagnato una crescente popolarità in tutto il mondo. Se ancora non conosci questo tipo di smartphone, vale la pena dedicare qualche minuto per conoscere il prossimo smarphone rugged compatibile con le reti 5G: Blackview BL6000 Pro.

Il Blackview BL6000 Pro è uno smartphone robusto con eccezionali prestazioni di impermeabilità, resistente a cadute e polvere, con certificazione militare IP68 e IP69K e MIL-STD-810G. Teoricamente parlando, può resistere a immersioni in acqua fino a 1,5 m per 30 minuti e a cadute fino a 1,5 m di altezza. In altre parole, può resistere alle cadute quotidiane o agli spruzzi d’acqua, all’immersione senza indossare una custodia impermeabile. Se sei un appassionato di attività all’aperto o lavori in ambienti difficili, questo telefono è perfetto per te.

Blackview BL6000 Pro, il primo rugged 5G al mondo arriverà il 17 novembre

Poiché il 5G sta assumendo un ruolo guida nel settore mobile, Blackview BL6000 Pro abbraccia questa tecnologia per offrire una connettività 5G incredibilmente veloce: bastano meno di 10 secondi per scaricare un film. E questo è solo uno dei tanti vantaggi che questo nuovo standard offre.

Ciò che distingue BL6000 Pro dagli smartphone tradizionali è l’Ice Mode: in questo modo, lo smartphone può continuare ad eseguire le funzioni di base anche a temperature fino a -30℃. Inoltre, come molte generazioni precedenti di Blackview, supporta la modalità fotocamera subacquea in modo da poter scattare anche foto sott’acqua.

Inoltre, Blackview BL6000 Pro è stato perfezionato in vario modo per sfuggire allo stereotipo dei tradizionali rugged phone.

Invece di essere ingombrante e spesso, Blackview BL6000 Pro è molto più raffinato, con un display grande e con foro. Lo smartphone implementa una tripla fotocamera posteriore Sony IMX582 con PortraitColor, HDR, modalità notturna, subacquea, ultra-grandangolare, registrazione video 4K a 30 fps, display avanzato FHD+ da 6,36 pollici, batteria a lunga durata da 5280 mAh, chip NFC, sblocco con impronta digitale e sistema operativo Android 10. Blackview BL6000 sarà disponibile per il preordine il 17 novembre su Indiegogo.