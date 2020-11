Il Black Friday è ufficialmente arrivato da Trony, gli utenti possono approfittare dei tantissimi sconti pensati dall’azienda per la propria community di utenti, accedendovi direttamente nei singoli punti vendita dislocati per il territorio.

In netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso l’acquisto potrà essere completato ovunque in Italia, senza distinzioni, limitazioni o differenze degne di nota. In aggiunta, se interessati, ricordiamo essere presente anche il Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi che permetterà di pagare l’ordine direttamente in 20 rate.

Volantino Trony: tutti gli sconti per il Black Friday

Osservando da vicino esclusivamente il mondo degli smartphone, possiamo comunque scovare qualche piccola “chicca” che vi aiuterà a raggiungere prodotti di alto livello al giusto prezzo. Tra i migliori annoveriamo Oppo Reno 4Z a 329 euro, Oppo A53s a 169 euro, Oppo A53 a 149 euro, Oppo A72 a 189 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 199 euro, TCL 10SE a 129 euro, LG K51s a 129 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 479 euro, Samsung Galaxy A51 a 249 ero, Samsung Galaxy A199 euro e Samsung Galaxy A20e a 119 euro.

Questi sono gli sconti più importanti, ma non mancano anche riduzioni applicate sui wearable, come Galaxy Fit2 a 29,99 euro o Galaxy Watch Active a 129 euro. Tutti i dettagli del volantino Trony discusso nel nostro articolo li trovate direttamente nelle pagine incluse, ricordandovi comunque che gli acquisti potranno essere completati in negozio, non online sul sito.