Nelle ultime ore sono arrivate delle novità positive per tutti gli attuali clienti dell’operatore virtuale di Tim, Kena Mobile. Quest’ultimo ha infatti deciso di aumentare la velocità in upload per i suoi clienti.

La novità consiste nell’incremento del limite di velocità in upload: questo precedentemente era fissato a 5.76 Mbps, mentre nelle ultime ore Kena Mobile ha avviato l’incremento fino a 30 Mbps in upload. Ecco i dettagli.

Kena Mobile avvia l’incremento della velocità in upload per i suoi clienti

Arrivano positive novità per i clienti di Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM attivo nel mercato italiano, e che riguardano la velocità di navigazione internet. Finalmente anche i clienti dell’operatore virtuale di Tim potranno iniziare a navigare ad una velocità di 30 Mbps invece di 5.76, come ormai fatto anche altri operatori dello stesso livello, quali Very Mobile, Iliad e ho.Mobile per fare un esempio.

La novità è in fase di introduzione per i primi blocchi di numerazioni Kena Mobile, e man mano investirà tutti i clienti dell’operatore virtuale. Ecco il commento di alcuni clienti dopo la notizia: “notizia positivissima, speriamo non sia una bufala, Kena è un po indietro rispetto agli altri 2 second brand di Vodafone e Windtre, deve adeguarsi su diverse cose, non sono disponibili i riparti e il servizio Volte, io comunque preferisco la stabilità di rete di kena by tim“.

E ancora, “Sarebbe bello poter avere la possibilità di far “ripartire” l’offerta una volta terminata prima della scadenza mensile, come permettono Ho e Very“. Quest’ultimo utente effettivamente non ha tutti i torti, perché capita spesso che un cliente termina i Giga a disposizione prima della scadenza mensile della propria offerta e dovrebbe avere la possibilità, a pagamento, di rinnovarla prima.