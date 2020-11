Iliad resta sulla cresta dell’onda anche in queste settimane di avvicinamento al Natale ed alla stagione invernale. Le promozioni del provider francese si confermano le migliori sul mercato, con un particolare riferimento alla tariffa Giga 50. Questa tariffa è diventata il punto di riferimento per gli utenti che vogliono consumi senza limiti a costi molto moderati. Non tutti però sanno che in unione a questi due vantaggi, gli utenti con Giga 50 potranno anche beneficiare di tre servizi gratuiti.

Iliad, tutti i nuovi clienti potranno utilizzare questi tre servizi a costo zero

Con Giga 50 e con tutte le altre opzioni ricaricabili di Iliad, sono contemplate le telefonate gratuite verso l’estero. Tutti gli abbonati del provider francese avranno quindi la possibilità di comunicare liberamente con amici e partenti al di fuori dei confini nazionali, senza spese aggiuntive rispetto a quelle mensili. La lista dei paesi compatibili con le chiamate a costo zero prevede oltre 60 nazioni. Con Iliad, inoltre, anche la segreteria telefonica è gratuita. A differenza di quanto previsto per gli abbonati di TIM, Vodafone e WindTre, i clienti del provider transalpino non devono fronteggiare costi aggiuntivi per ascoltare i messaggi vocali sulla propria segreteria telefonica.