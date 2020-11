Bennet appare essere davvero senza limiti nell’ultimo periodo, il nuovo volantino presentato direttamente nel mese di Novembre, ed attivo solamente oggi, 25 novembre 2020, integra al proprio interno occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

I prezzi sono bassi, gli sconti sono davvero profondi ed alla portata di ogni consumatore in Italia, ma attenzione, gli acquisti dovranno necessariamente essere completati in esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non direttamente sul sito dell’azienda. Inoltre, data la scadenza nella giornata odierna, le scorte potrebbero essere terminate in anticipo, di conseguenza raccomandiamo attentamente di verificare in negozio.

Bennet: gli sconti sono da primato

I prodotti in promozione da Bennet sono tanti e molto differenti tra loro, uno dei migliori in assoluto è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, la cosiddetta Fan Edition dell’amatissimo Samsung Galaxy S20. Appena arrivato sul mercato, al giorno d’oggi può essere acquistato con un esborso finale di 549 euro, fruendo della versione completamente sbrandizzata, e chiaramente del processore Qualcomm Snapdragon 865.

L’altro smartphone su cui Bennet ha voluto focalizzare la propria attenzione è l’Apple iPhone 8, un modello leggermente datato, ma caratterizzato ancora da un certo appeal, proprio perché appartenente all’ecosistema dell’azienda di Cupertino. Il suo prezzo finale è di 299 euro, consigliato per gli amanti del brand, non tanto pero coloro che sono alla ricerca di prodotti di grande qualità generale.

Il volantino Bennet lo potete sfogliare direttamente nel nostro articolo, in tal modo lo conoscerete da vicino e ne scoprirete ogni singolo dettaglio, ma ricordatevi che è in scadenza proprio oggi, 25 novembre 2020.