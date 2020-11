Android: app a pagamento regalate solo per oggi sul Play Store, l'elenco

Non è passato molto tempo da quando gli utenti rinnegano il sistema operativo Android o semplicemente evitavano di acquistare uno smartphone con a bordo il robottino verde a causa delle sue instabilità e di piccole imprecisioni in esistenti invece nel mondo Apple. Contraddicendo innanzitutto questa tendenza che vede l’azienda di Cupertino come superiore a quella di Mountain View dal punto di vista di piccoli tecnicismi e perfezionismi, si può anche dire che negli ultimi anni le cose sono molto cambiate. Android è diventato infatti il sistema operativo più utilizzato al mondo con oltre 1,5 miliardi di persone attive.

Questi numeri sono da prendere ancora di più in considerazione se si pensa che l’azienda è stata in grado di superare addirittura Microsoft con il suo Windows, sistema operativo fisso. Un grande asso nella manica e poi rappresentato dal Play Store di Google, spazio dedicato al download dei contenuti come applicazioni e giochi. Durante questi giorni poi sembra essere periodo di saldi visto che tanti titoli a pagamento sono disponibili in maniera gratuita.

Android, queste sono le migliori applicazioni di giornata offerta gratis invece che a pagamento

L’elenco qui sotto evidenzia quali sono i titoli del mondo Android disponibili oggi gratis invece che a pagamento. Vi consigliamo di effettuare subito il download prima che scadano le offerte.