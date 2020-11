A partire da ieri 23 novembre 2020 e fino al prossimo 17 gennaio 2020 tutti i nuovi clienti WindTre che sottoscrivono Large, XLarge Premium e Unlimited Premium nelle versioni Easy Pay, avranno la possibilità di attivare contestualmente sulla stessa anagrafica fino a 3 SIM l’offerta Family a 9.99 euro al mese.

La nuova SIM ricaricabile ha un costo di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla promozione dell’operatore.

WindTre propone la Family Second Sim a meno di 10 euro al mese

L’offerta WindTre Family prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G, 4G a 9.99 euro al mese con metodo di pagamento automatico denominato commercialmente dallo stesso operatore Easy Pay.

All’attivazione dell’offerta il cliente potrà scegliere di pagare una quota di attivazione di 6.99 euro invece di 49.99 euro o di pagare il costo di attivazione di 49.99 euro in un’unica soluzione. Nel primo caso, i restanti 43 euro non verranno addebitati con offerta attiva per la durata contrattuale di 24 mesi. In caso di recesso anticipato sarà addebitata la quota parte dei restanti 43 euro proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza.

Il metodo di pagamento Easy Pay permette di rinnovare la propria offerta mensile con addebito automatico su carta di credito o domiciliazione bancaria o postale SEPA SDD o con le carte conto abilitate come ad esempio Postepay Evolution, Superflash di Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit e DB contocarta di Deutsche Bank. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.