MediaWorld avvicina nuovamente gli utenti all’acquisto della tecnologia generale, con un volantino Black Friday interamente mirato sul risparmio e su prodotti di altissimo livello, tutti proposti a prezzi sempre più bassi, nonché alla portata anche dei cosiddetti meno abbienti.

Il consumatore che deciderà di approfittare degli ottimi sconti pensati da MediaWorld, potrà completare l’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda, o anche direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. E’ importante ricordare che, dal momento in cui si vorrà ordinare il tutto da casa, sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (hanno un costo in genere di 10 euro circa).

MediaWorld: quali sono i migliori prodotti del momento

I migliori prodotti del momento passano per i top di gamma della telefonia mobile, MediaWorld non ha voluto “badare a spese”, infatti la corrente campagna promozionale porta gli utenti a ricordare la potenza di un rivenditore che ha fatto letteralmente la storia in Italia.

Lo sconto da non perdere di vista è sicuramente applicato sul Samsung Galaxy S20 Ultra, il non plus ultra della serie Samsung Galaxy, oggi ufficialmente disponibile a 899 euro, per la prima volta sotto la soglia ideologica dei 1000 euro.

Restando sempre in seno a Samsung, l’occhio cade poi sul Galaxy Note 20, un altro prodotto da acquistare ad occhi chiusi, sopratutto se proposto a soli 679 euro. Infine, poniamo l’attenzione sull’Apple iPhone 11, il vecchio top di gamma del 2019, disponibile a soli 649 euro.

