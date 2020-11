WhatsApp: gli utenti ne hanno abbastanza e chiudono il loro account

Non sono solo le novità che un’azienda introduce a determinare il futuro. Infatti se si prende in esame WhatsApp si può chiaramente analizzare il percorso dell’applicazione, la quale è diventata la migliore in assoluto e non solo in ambito di messaggistica. Secondo quanto riportato infatti gli utenti superano di gran lunga 1,5 miliardi di unità, tutti ormai attivi e felici di utilizzare la piattaforma.

Ovviamente tutto questo successo è dovuto ai tanti aggiornamenti che hanno permesso a WhatsApp di introdurre novità interessanti. Queste sono sempre ben accette da parte degli utenti, i quali però vorrebbero talvolta che si facesse attenzione anche ad altro. Le truffe infatti sono ancora ben presenti all’interno delle chat è proprio la settimana scorsa hanno portato non pochi problemi al pubblico.

WhatsApp: adesso gli utenti sono davvero stanchi, molte persone chiudono l’account e scappano via

Le lamentele sono ormai frequenti in ogni ambito, soprattutto quello della messaggistica dove i malfattori hanno capito di poter spingere. Le truffe arrivano in pianta stabile ogni settimana e con tante nuove trovate pronte a cogliere in castagna gli utenti. Su WhatsApp ne sono arrivate delle altre proprio in questi giorni, ma adesso gli utenti sono esausti. In molti infatti hanno deciso di chiudere ufficialmente il proprio account per passare alla concorrenza.

Questa ultimamente sarebbe rappresentata da Telegram, applicazione che include al suo interno le migliori soluzioni anche dal punto di vista della sicurezza. Qui gli utenti dicono che è impossibile beccare truffe, oltre a poter beneficiare di una gran quantità di servizi.