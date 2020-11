Questi sono gli ultimi giorni dedicate alle strepitose offerte del Black Friday 2020 e anche la nota azienda Sony ha proposto sul PlayStation Store svariate promozioni molto interessanti. Tra queste, ci sono moltissimi sconti di giochi dedicati sia alla PlayStation 4 sia alla nuova console di ultima generazione, anche fino al 70%.

Ecco alcuni giochi scontati sul PlayStation Store per il Black Friday 2020

Come già accennato, Sony ha arricchito il PlayStation Store di numerose offerte davvero interessanti e molti dei giochi in offerta comprendono anche la versione per la nuova console PS5. In primis, segnaliamo il videogame No Man’s Sky ad un prezzo scontato di 24,99 euro. Si tratta di un simulatore spaziale che vi permetterà di esplorare tanti paesaggi galattici e di affrontare diversi nemici dello spazio. Questo gioco è venduto con inclusa anche la versione per PS5.

Presente sullo store, poi, il famoso gioco dedicato al calcio, ovvero FIFA 21. Quest’ultimo è proposto nella versione Champions Edition ad un prezzo scontato pari a 39,59 euro anziché 89,99 euro e, anche in questo caso, è inclusa la versione compatibile con la nuova console di ultima generazione. Sullo store dell’azienda, poi, sono presenti svariate promozioni dedicate anche alle sole versioni di giochi per PlayStation 4. Tra queste, non possiamo non segnalare il famosissimo videogioco The Last of Us Part 2, anche se stranamente per il momento non è presente una versione per PS5, proposto ad un prezzo scontato di 39,89 euro. Oltre a questo, infine, segnaliamo il gioco Crash Team Racing: Nitro-Fueled ad un prezzo davvero interessante, pari cioè a 13,99 euro.