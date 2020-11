Expert ha in serbo per gli utenti italiani prezzi davvero bassissimi tramite i quali garantire un risparmio senza precedenti, per ogni singolo acquisto effettuato presso i vari punti vendita sparsi per il territorio, se non addirittura direttamente sul sito ufficiale.

Per essere il più accessibile possibile, la promozione permette al consumatore di acquistare anche sfruttando l’e-commerce aziendale, ed ottenendo la spedizione gratuita direttamente presso il proprio domicilio, pagando però un piccolo contributo per la consegna (senza limiti particolari di spesa). Il rapporto qualità/prezzo della maggior parte delle offerte sembra essere alla portata di ognuno di noi, le scorte non paiono essere limitate.

Expert: tantissimi sconti alla portata degli utenti

Il risparmio con Expert inizia dagli smartphone appartenenti alla fascia alta del mercato nazionale, è difatti possibile acquistare un ottimo Samsung Galaxy Note 20, pagandolo solamente 749 euro. Il prezzo potrebbe apparire ancora elevato, ma è bene ricordare che parliamo di un terminale originariamente in vendita a più di 1000 euro, e lanciato sul mercato da pochissimi mesi. La versione disponibile è la no brand con annessa garanzia legale di 24 mesi.

Molto interessanti sono anche gli sconti applicati su prodotti più economici, il cui prezzo non supera i 250 euro, in questo caso si incrociano modelli del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, LG K41s o Samsung Galaxy A21, tutti sempre proposti in versione sbrandizzata.

I dettagli della promozione di Expert, valida fino al 25 novembre, sono disponibili online sul sito.