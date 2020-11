Carrefour prova a seguire le orme delle dirette concorrenti della rivendita di elettronica, proponendo la propria versione del Black Friday, attivando di conseguenza il volantino Black Week, con alle spalle tantissimi sconti veramente molto speciali.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, risulta essere attiva solamente nei punti vendita nazionali, non online sul sito ufficiale. Oltre a questo, alla sua base si trova il meccanismo intitolato Spendi e Riprendi; il cliente può recarsi in negozio ed acquistare uno o più dei prodotti preselezionati, ricevendo in cassa un buono sconto del valore predefinito. Il suddetto non potrà essere applicato sulla spesa istantaneamente, ma obbligherà il consumatore a recarsi una seconda volta in negozio per utilizzarlo successivamente.

Carrefour: grandissimi sconti per tutti gli utenti

Gli sconti di Carrefour raggiungono livelli inimmaginabili fino a qualche settimana fa, a partire dalla possibilità di acquistare l’ottimo Apple iPhone 11, uno dei top di gamma più desiderati del momento, a soli 769 euro. Il risparmio è incredibilmente elevato, nonché comunque alla portata di ogni singolo consumatore che deciderà di recarsi direttamente in negozio.

In alternativa sono disponibili svariati smartphone più economici, come Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola G8, Alcatel 1 SE 2020, Xiaomi Redmi Note 9S o Samsung Galaxy A20s, tutti proposti a prezzi inferiori ai 250 euro.

Se volete conoscere da vicino il volantino Carrefour, nel nostro articolo potete trovare nel dettaglio tutte le singole pagine della campagna promozionale.