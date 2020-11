Gli sconti del Black Friday ormai coprono qualsiasi tipologia e categoria di prodotto. Le piattaforme che aderiscono alle offerte sono tantissime e le offerte non mancano mai. Proprio per questo motivo è arrivata una buona notizia per tutti i fan del maghetto più famoso di tutti i tempi: anche il mondo di Harry Potter è stato raggiunto dal Black Friday, con una serie di prodotti scontati e di cui approfittare senza pensarci due volte. Ecco le offerte più interessanti presenti su Amazon in questo momento!

Il mondo di Harry Potter in sconto per il Black Friday

Prima di tutto una serie di libri che magari non tutti conoscono, ma la cui qualità è veramente al top: la serie illustrata da Jim Kay, rappresenta una delle edizioni più belle, e sicuramente un must per chi si dichiara fan delle saghe di Harry Potter. In sconto la versione italiana dei primi 4 volumi:

Harry Potter e la pietra filosofale. Ediz. illustrata – 25,41€ ( 29,00€ )

Harry Potter e la camera dei segreti. Ediz. illustrata – 29,66€ ( 34,90€ )

– Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Ediz. a colori – 29,66€ ( 34,90€ )

– Harry Potter e il calice di fuoco. Ediz. a colori – 33,15€ ( 39,00€ )

– Harry Potter Ediz. a colori raccolta 1-3 – 75,65€ ( 89,00€ )

Ma anche la nuova edizione Lego di Edvige, la famosa civetta, è in sconto dai 40€ del prezzo di listino a 32,90€. A 36,99€ invece potrete acquistare la Harry Potter Magical Collection DVD, che contiene la collezione completa dei dvd della saga in un cofanetto davvero speciale. Persino Harry Potter Trivial è in sconto a 13,59€ invece dei 16€ di listino.

Insomma, tantissime magiche offerte da considerare sia per i regali di Natale che per arricchire la propria collezione personale!