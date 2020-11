Il volantino del Black Friday 2020 di Unieuro è già online, fino al 30 novembre è stata attivata la campagna promozionale intitolata Change Black Friday, tramite la quale l’utente potrà approfittare di sconti veramente pazzeschi su un numero sempre più elevato di prodotti di tecnologia generale.

Gli acquisti, per coloro che non vorranno spostarsi dal divano di casa, possono essere completati anche online sull’e-commerce aziendale, in questo caso da segnalare la presenza della spedizione gratuita presso il domicilio, previo superamento dei 49 euro di spesa, senza distinzioni particolari sulla categoria merceologica di riferimento. Le scorte non appaiono essere limitate, per questo motivo potrete acquistare i prodotti desiderati quando vorrete.

I codici sconto di Amazon sono gratis sul canale Telegram di TecnoAndroid, li trovate a questo link.

Unieuro fa sognare gli utenti con le offerte del Black Friday

Le offerte del Black Friday legate alla telefonia mobile partono sicuramente dall’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone appartenente alla fascia alta del settore, appena arrivato sul mercato nazionale, ed in grado di sorprendere proprio per la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, nonché di tutte le specifiche tecniche di base del Samsung Galaxy S20. Il suo prezzo è sicuramente uno dei punti di forza, poiché l’utente lo potrà scegliere pagandolo solamente 499 euro.

Naturalmente il volantino Unieuro non si ferma al suddetto dispositivo, ma si estende anche verso tantissimi altri lidi ugualmente interessanti, non mancano Galaxy S10 Lite, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9, Realme 7 Pro, Oppo Reno 2Z, Samsung Galaxy A31 o Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Per scoprirli e conoscerli da vicino, aprite subito questo link.