WindTre si dimostra spesso deciso nel voler riconquistare la fiducia dei clienti persi e a tal proposito propone nuove tariffe particolarmente convenienti. Anche questo mese procede seguendo tale scopo e lancia ben tre nuove offerte che possono essere attivate dagli ex clienti procedendo con il trasferimento del numero dal loro attuale operatore.

WindTre lancia nuove tariffe dedicate agli ex clienti!

Le nuove offerte lanciate dal gestore WindTre e dedicate ai suoi ex clienti si dimostrano molto simili per costo e contenuti alle tariffe operator attack attualmente presenti in listino. I clienti in questione, infatti, hanno la possibilità di richiedere l’attivazione della tariffa loro rivolta in base al gestore da cui effettuano la portabilità. Inoltre, a prescindere dall’offerta attivata ottengono contenuti identici pur andando incontro a una spesa mensile differente.

Il gestore attraverso le nuove promozioni offre infatti la possibilità di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Il costo previsto per il rinnovo ammonta a soli 5,99 euro al mese per tutti i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri MVNO, i quali dovranno richiedere l’attivazione della WindTre Go 50 Top Plus.

I clienti provenienti da Tim o Kena Mobile, invece, potranno procedere con l’attivazione della WindTre Go 50 Fire Plus sostenendo una spesa di rinnovo di soli 6,99 euro al mese.

Infine, i clienti che decideranno di abbandonare Vodafone o il low cost ho Mobile potranno attivare l’offerta WindTre Go 50 Star Plus, che prevede un costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese.