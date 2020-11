1Mobile, operatore virtuale attivo su rete Vodafone, ha prorogato ulteriormente le sue offerte, le quali, adesso, sono disponibili fino al 30 Novembre 2020 con prezzi mensili che partono da soli 4.49 euro.

La homepage del sito ufficiale di 1Mobile è cambiata e le offerte sono adesso posizionate in modo diverso rispetto a prima. Le pagine dedicate ad ogni offerta sono comunque rimaste uguali. Scopriamo insieme i dettagli.

1Mobile: prorogate le offerte fino al 30 novembre 2020

Cominciando con l’offerta solo dati denominata 1Mobile Giga 200 Limited Edition, questa prevede 200 Giga di traffico internet nazionale ogni mese, utilizzabile in 4G LTE con velocità fino a 60 Mbps, al costo di 14.99 euro al mese. L’invio di chiamate e di SMS è inibito, mentre il costo di attivazione è pari a 10 euro. Con un costo di attivazione in promozione a 5 euro è disponibile invece la 1Mobile 75 XPlus Reward, attivabile da tutti i nuovi clienti con o senza portabilità. Quest’offerta proposta da 1Mobile prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali, 75 Giga di traffico dati in 4G e tariffe internazionali agevolate a consumo verso alcuni Paesi, al costo di 9.99 euro al mese.

Quest’ultimo scenderà a 7.99 euro mensili a partire dal terzo mese, con l’aggiunta contestuale di 25 Giga in omaggio che portano il traffico internet a un totale di 100 Giga al mese. Per quanto riguarda la 1Mobile Large XPlus Reward, della quale è stata lanciata una nuova versione di recente, è previsto un costo di attivazione pari a 8 euro. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che devono attivare un nuovo numero 1Mobile o effettuare la portabilità del numero da un altro operatore. Per scoprire tutte le altre offerte prorogate, visitate il sito ufficiale dell’operatore.