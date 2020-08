L’operatore virtuale 1Mobile che utilizza la rete internet di Vodafone, ha recentemente deciso di prorogare per tutto il mese di agosto 2020 la propria offerta tariffaria.

Le offerte sono davvero tante e il prezzo è molto concorrenziale, come ben saprete, l’unica differenza con l’operatore rosso è la velocità di connessione, ferma a 60 Mbps in download e in upload. Scopriamo insieme le offerte.

1Mobile proroga per tutto agosto 2020 la propria offerta tariffaria

Partiamo subito con la GB Unlimited Reward che mette a disposizione Giga Illimitati in 4G alla massima velocità disponibile al prezzo di 16.99 euro al mese per i primi tre mesi e successivamente a 14.99 euro al mese. I giga illimitati sono disponibili per il traffico dati nazionale, mentre per il Roaming in UE, in base alla formula prevista dalla normativa europea vigente *, vengono messi a disposizione 7.9 GB nei primi tre mesi, 7 GB dal terzo mese in poi.

Troviamo poi la 75XPlus Reward, riservata solamente ai nuovi clienti in portabilità da Tim, WindTre, Iliad e altri MVNO. Questa offerta comprende 75 GB in 4G e minuti illimitati e 50 SMS, con 25 GB in più in omaggio a partire dal terzo mese. Il prezzo mensile è di 9.99, che scende a 7.99 euro a partire dal terzo mese. Il costo di attivazione è invece pari a 10 euro una tantum.

Ancora disponibile anche la 1Mobile Large Plus Reward, anch’essa riservata ai clienti in portabilità da Tim, WindTre, Iliad e MVNO. Questa comprende invece minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, 40 SMS e tariffe speciali per l’estero a 6.99 euro al mese, che scenderanno dal terzo mese a 5.99 euro con 15 GB aggiuntivi in regalo. La 60 Plus Limited Edition prevede 60 GB di traffico internet, minuti illimitati verso tutti a 10 euro al mese. A partire dal terzo mese i Giga diventeranno 65 GB. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili visitate il sito ufficiale dell’operatore.