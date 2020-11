Trony sa perfettamente come invogliare il consumatore all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, con l’avvicinamento al Black Friday l’azienda ha pensato di lanciare una campagna promozionale Prendi 3 Paghi 2 appositamente pensata per favorire la compravendita di più terminali per scontrino.

La validità della suddetta è fissata fino al 22 novembre, solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita dislocati per l’intero territorio nazionale. Gli utenti vi possono accedere recandosi personalmente in negozio, senza avere la possibilità di godere degli stessi identici prezzi sul sito ufficiale aziendale (è attiva una campagna differente).

Trony: questi sono i prezzi del momento

Il Prendi 3 Paghi 2 è un volantino controverso, ma comunque decisamente apprezzato dalla popolazione italiana, già nei supermercati che vendono beni di prima necessità. Il cliente che ne vorrà approfittare, dovrà prima di tutto seguire un iter ben specifico, e stabilito a priori direttamente da Trony.

Per avvicinarsi alla possibilità di ricevere un prodotto gratis, infatti, sarà necessario acquistare uno a scelta tra un elettrodomestico (se grande da almeno 399 euro, se piccolo da almeno 69 euro) o un televisore (in questo caso il prezzo dovrà essere di almeno 399 euro).

Superato lo step iniziale, la strada appare poi essere completamente in discesa, infatti si potrà aggiungere un secondo prodotto al carrello, e godere complessivamente di una riduzione del 50% sul prezzo del meno caro; i non soddisfatti potranno invece scegliere altri due modelli in aggiunta all’iniziale, godendo dello sconto del 100%, sempre e soltanto però sul meno caro.