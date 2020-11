Ritorna in questo weekend la classica programmazione calcistica e sportiva di Sky. In vista del prossimo Natale, tutti gli abbonati alla pay tv potranno gustarsi una non stop di grandi esclusive con eventi in esclusiva come la Serie A, la Champions League, gli ultimi gran premi di Formula 1 e motomondiale.

Con l’emergenza sanitaria, la tv diventa lo strumento principale per seguire i propri appuntamenti preferiti. In alternativa ad un piano satellitare, Sky mette a disposizione dei possibili interessanti anche una vantaggiosa offerta streaming.

Sky, prezzi al ribasso grazie alla piattaforma streaming

Come ampiamente risaputo, la piattaforma streaming di Sky si chiama NOW TV. Il servizio, oltre ad essere una valida alternativa ad un ticket satellitare può essere visto anche come la principale alternativa all’IPTV.

Ci sono numerosi vantaggi a favorire una sottoscrizione a NOW TV. Di base, tutti gli utenti che scelgono questo servizio non avranno un vincolo d’abbonamento, a differenza dei pacchetti satellitari. La piattaforma streaming di Sky è inoltre accessibile sui principali dispositivi mobili, come smartphone e tablet, ma anche su smart tv e console per videogiochi.

Il vantaggio più consistente del servizio streaming di Sky è però nei prezzi. I ticket Sport e Calcio, attraverso NOW TV, avranno un costo mensile univoco fissato a 29,99 euro. Il prezzo è bloccato e non prevede rimodulazioni dopo un anno.

Sempre Sky garantisce NOW TV anche per gli amanti di Cinema, Serie tv ed Intrattenimento. Ognuno di questi ticket aggiuntivi avrà un valore mensile di 9,99 euro. Per la visione di tutti e tre i pacchetti è prevista invece una spesa di 19,99 euro.