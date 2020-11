Le nuove produzioni di casa Netflix stanno appassionando sempre più utenti, i quali interessati ad averne di più, risultano essere molto curiosi nel conoscere le sorti di questi titoli. Nel corso dell’estate e del primo autunno, le produzioni ad esser approdate in catalogo sono state numerose e tra queste, per fortuna, si sono distinte delle superserie. Per citarne alcune, tra le più favorite di casa Netflix sono figurate Outer Banks ed Emily in Paris, ma queste due serie torneranno?

Emily in Paris e Outer banks: al via con le seconde stagioni

Sia la serie tv con la favolosa Lily Collins che con i ragazzi scapestrati dell’Outer torneranno su Netflix con delle nuove stagioni.

Per quanto concerne l’ambito parigino che fa innamorare chiunque della Ville Lumière, la conferma di una seconda stagione è arrivata qualche settimana fa ed è così, quindi, che Emily dovrà rimanere un altro anno a Parigi per aiutare Savoir nella sua impresa di marketing.

Outer Banks, invece, ha ricevuto la conferma di proseguire qualche mese dopo il suo debutto. A tal proposito i dettagli sono ancora troppo scarni per poter parlare di anticipazioni, ma una cosa è assodata: tornerà su Netflix.

The Good Place: Netflix acquisterà mai l’ultima stagione?

Per quanto concerne le serie ospitate, invece, su Netflix ce n’è una che ha appassionato moltissimi utenti senza però consentire loro di finire di guardarla: The Good Place. La serie comica è ormai classificata come un must watch da parte di tanti amanti dello streaming e questo Netflix lo sa bene visto che ha inserito nel proprio catalogo le prime tre stagioni ma, tuttavia, la quarta sembra non voler approdare online a distanza di quasi un anno dalla sua uscita. Arriverà mai? La speranza è positiva, nel frattempo comunichiamo ai nostri lettori che la season finale è disponibile su Infinity.