Comet sale sempre più in alto nella classifica dei migliori rivenditori d’Italia, con il lancio di un volantino che punta davvero a sorprendere in termini di qualità degli sconti applicati, e di prodotti di altissimo livello. Il risparmio è possibile, anche se è necessario prestare attenzione al modello da scegliere.

In attesa di scoprire cosa l’azienda ha riservato per noi per l’imminente Black Friday 2020, ci crogioliamo in un volantino che riserva ugualmente buonissimi prezzi, mettendoli a disposizione di ogni utente in Italia, data la possibilità di completare l’acquisto anche direttamente online sul sito ufficiale. In quest’ultimo caso, infatti, sarà possibile ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, previo superamento di 49 euro di spesa effettivi.

Comet da urlo: il nuovo volantino batte tutti

Il prodotto da consigliare assolutamente con il volantino Comet è il Samsung Galaxy S20+, un vero e proprio top di gamma dal prezzo più abbordabile che mai, grazie al deprezzamento dovuto alla prolungata presenza sul mercato, lo smartphone sarà difatti acquistabile a soli 699 euro, garantendo all’utente finale un risparmio praticamente senza precedenti. La versione disponibile è la solita no brand, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

Molto simile è la richiesta per l’Apple iPhone 11, il modello del 2019, ora surclassato dal recentissimo iPhone 12, può difatti essere acquistato a 599 euro, sempre completamente sbrandizzato.

Questi sono solamente esempi di ciò che vi aspetta direttamente sul volantino Comet, per ogni altra informazione in merito, aprite le pagine sottostanti.