L’AGCOM ha reso noto di aver apportato delle onpatire con qualucjonel settore delle telecomunicazioni, assegnando in particolare un nuovo numero per servizi di pubblica utilità della Croce Rossa Italiana e anche spostandofra le numerazioni per servizi di emergenza l’esistente numero blu per le emergenze in mare della Guardia Costiera.

Le novità sono state comunicate grazie alla pubblicazione delle delibere dei relativi provvedimenti, avvenuta in entrambi i casi oggi, 19 Novembre 2020, sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

La prima delle due, datata 8 Ottobre 2020, è la delibera n. 312/20/CIR, denominata “Modifica della classificazione del servizio svolto con la numerazione 1530 da servizio di pubblica utilità a servizio di emergenza”.

Questa delibera recepisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Luglio 2020 recante “Numero Unico di emergenza europeo. Modifica della classificazione del numero blu – 1530 per le emergenze in mare”, nell’ambito del quale è previsto che il numero 1530 sia incluso tra i numeri per i servizi di emergenza.

Fino ad ora, infatti, il numero 1530 della Guardia Costiera era incluso nella lista delle numerazioni per i servizi definiti di pubblica utilità.

Pertanto, l’AGCOM ha aggiornato il Piano di numerazione rimuovendo il numero 1530 tra i numeri per servizi di pubblica utilità ed inserendolo invece tra i numeri per i servizi di emergenza, come previsto dal DPCM in questione.

L’altra delibera è la n. 323/20/CIR, documento in questo caso del 29 Ottobre 2020, che riguarda “Assegnazione di risorse di numerazione al ministero della salute”.

In questo caso l’Autorità ha infatti ricevuto, con una nota del 2 Settembre 2020, una richiesta da parte del Ministero della Salute per l’assegnazione di un numero di pubblica utilità da dedicare ad attività svolte dalla Croce Rossa Italiana.