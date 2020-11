Nei vostri cassetti potrebbe nascondersi un vero e proprio tesoretto. Ebbene si, può sembrare un’affermazione ambigua ma, in molte occasioni, quest’ultima si è trasformata in realtà. Spesso, di fatto, nei nostri cassetti potrebbe essere riposto uno di quei vecchi telefonini, acquistati 20/30 anni fa, dimenticati lì ormai in disuso. Nonostante questi ultimi siano estremamente diversi dagli Smartphone, ricordiamo che un vecchio cellulare permette esclusivamente di inviare messaggi ed effettuare delle chiamate, alcuni modelli potrebbe valere quanto un nuovo top di gamma. Migliaia di collezionisti in tutto il mondo, di fatto, sono pronti a sborsare migliaia di euro pur di acquistare un vecchio cellulare ormai fuori produzione. Scopriamo quindi di seguito quali sono i dispositivi più richiesti.

Vecchi Telefonini: ecco quali sono i più richiesti al mondo

Apple iPhone 2G

Rappresenta in assoluto la storia di Apple. Il vecchio iPhone 2G, di fatto, è ormai un reperto storico dell’azienda di Cupertino che ha aperto le porte alle più recenti tecnologie implementate su Smartphone. Ad oggi il suo valore di mercato è di 300 euro ma, se tenuto in ottime condizioni, può superare anche i 1000 euro.

Motorola DynaTAC 8000x

Protagonista di molteplici film e serie televisive, questo Motorola risulta essere uno dei vecchi telefonini più ricercati di sempre. Prodotto solamente in 300.000 unità, ad oggi il suo valore supera i 1000 euro.

Ericsson T28

In assoluto il prodotto di punta di Ericsson al tempo. Quest’ultimo è il fratello maggiore del tanto apprezzato T20 ed è attualmente venduto in tutto il mondo per circa 100 euro. Se tenuto in ottime condizioni, però, il valore può anche lievitare.

Mobira Senator

Apparentemente può non sembrare un vecchio telefonino ma, in realtà, il Mobira Senator ha scritto la storia di Nokia. Lanciato nell’ormai lontano 1981, ad oggi può valere oltre 1000 euro.

Nokia 3310

Introdotto nel 2000 da Nokia, il vecchio 3310 è tornato in auge negli ultimi tempi grazie alla sua durevolezza. Quest’ultimo è stato recentemente venduto per circa 130 euro. Non dimentichiamo inoltre che questo telefonino è ricercato dai collezionisti poiché ospita al suo interno una delle primissime versioni del tanto amato Snake.