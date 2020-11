Anche in virtù del recente bonus messo a disposizione dal Governo sono aumentati drasticamente il numero di bici e monopattini elettrici in giro per le nostre città. Se anche voi siete tra coloro i quali hanno acquistato un monopattino elettrico magari adesso non sapete dove lasciarlo quando; il problema si manifesta nella vita quotidiana, magari quando entrate in un supermarket per fare la spesa.

La paura del furto è sempre in agguato; effettivamente non è consigliabile lasciare un oggetto che può arrivare a costare anche qualche migliaio di euro senza protezione per strada. Ecco perché stanno prendendo sempre più piede gli antifurto per i monopattini elettrici; in fondo la pratica è già diffusa per biciclette e motorini, e in più il monopattino elettrico può essere rubato anche più facilmente.

Monopattino elettrico: ecco gli antifurti

Benché alcuni modelli siano addirittura protetti da una password vale come al solito la regola che la sicurezza non è mai troppa. Se l’unica cosa di cui avete bisogno è un deterrente che tenga lontane le persone dal vostro monopattino potreste arrangiarvi anche con una semplice catene per le bici; basterà attaccare il monopattino ad un palo per evitare che venga rubato.

Una valida soluzione per la protezione del proprio mezzo è il cosiddetto U-Lock; l’antifurto dalla forma a “U” richiede pero un punto di ancoraggio e non è adatto a tutte le occasioni. Le soluzioni sono davvero tante, dal blocca-disco al lucchetto a spirale passando per l’antifurto a manette. L’unica discriminate sarà la nostra esigenza e la vostra preferenza.