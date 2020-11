CoopVoce raggiunge ogni mese sempre di più traguardi più importanti, rappresentando nel miglior modo possibile quella che è la telefonia virtuale di tipo mobile. Il noto gestore attualmente riveste un ruolo molto importante, ovvero quello di provider più affidabile secondo la critica degli utenti. Sono in tanti infatti ad aver sottoscritto offerte appartenenti a questa compagine che non hanno mai ravvisato brutte sorprese dopo la sottoscrizione effettiva.

Ora però l’obiettivo è quello di crescere anche dal punto di vista della qualità, aspetto nettamente migliorato soprattutto nelle ultime due annate.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: arriva la nuova promo da 50 giga che offre anche un bonus da 30 euro

CoopVoce questa volta ha optato per la vera potenza di fuoco, quella basata su tanti contenuti e allo stesso tempo su un prezzo estremamente accessibile. Si tratta dunque della miglior promo mai messa in piedi dal gestore, il quale in questo caso decide di comportare in automatico anche un regalo per tutti coloro che la sottoscrivono.

La nuova ChiamaTutti TOP 50 prevede 50 GB di traffico internet alla massima velocità in 4G sulla rete mobile di Telecom Italia, minuti illimitati e 1000 SMS. L’offerta si rinnova lo stesso giorno di ogni mese a 9,50 euro e per sempre.

Dopo aver prenotato TOP 50, sarà possibile ritirare la SIM con 30€ di traffico bonus, entro 30 giorni in un punto vendita Coop abilitato.