Coop e Ipercoop riescono nell’impresa di far letteralmente felici gli utenti, lanciando una campagna promozionale ricchissima di soluzioni decisamente economiche alla portata della maggior parte di noi, e proponendosi come valida alternativa alle più comuni offerte dei rivenditori di elettronica.

Il volantino attualmente attivo risulta essere disponibile sia nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, che sul sito ufficiale. L’utente interessato all’acquisto, tuttavia, deve prestare attenzione al fatto che i prodotti scontati non saranno disponibili in entrambe le location, ma solo in una (in altre parole sono scontati o in negozio o sul sito); il consiglio è di verificare con attenzione le pagine inserite in fondo all’articolo, per capire dove recarsi per completare l’acquisto.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un canale Telegram interamente dedicato, iscrivetevi subito qui per riceverli gratis.

Coop e Ipercoop: il risparmio non ha limiti

L’attenzione di Coop e Ipercoop è stata quest’oggi rivolta al pubblico interessato ai prodotti con prezzo non superiore ai 225 euro, parliamo quindi di smartphone relativamente economici, ugualmente in grado di fornire prestazioni di buon livello.

Il modello da consigliare è sicuramente il Samsung Galaxy A41, un ottimo terminale dotato di un bellissimo display e di buone prestazioni complessive, in vendita nel periodo a 225 euro. In alternativa vi raccomandiamo l’acquisto dello Huawei P30 Lite, un modello leggermente più datato, data la presenza sul mercato dal 2019, ma ancora in linea con le aspettative degli utenti, in quanto integra perfettamente i servizi Google.

Tutti i dettagli del volantino Coop e Ipercoop sono visionabili direttamente nelle pagine sottostanti.