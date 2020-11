Bennet non vuole saperne di abbandonare la scia dei principali rivenditori di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare nel periodo corrente alcune ottime offerte, rendendole disponibili ad ogni consumatore sul territorio nazionale italiano.

La campagna promozionale attualmente attiva, è bene ricordarlo, risulta essere raggiungibile solo ed esclusivamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale o altrove. L’utente che vorrà approfittare degli sconti potrà farlo recandosi personalmente in negozio per completare l’acquisto, optando eventualmente anche per la rateizzazione senza interessi.

Volantino Bennet: nuove offerte succose con grandi sconti

Il volantino Bennet presenta sconti veramente succosi e specialissimi tra cui poter effettivamente scegliere, tra questi spicca l’ultimo Samsung Galaxy S20 FE, un top di gamma a tutti gli effetti, che vuole attirare su di sé l’attenzione dei tantissimi consumatori interessati al mondo della serie Samsung Galaxy. Il suo prezzo finale di vendita appare essere decisamente alla portata della maggior parte di noi, poiché basteranno soli 549 euro, per accaparrarsi la versione no brand con garanzia di 24 mesi e con processore Qualcomm Snapdragon 865.

L’alternativa più papabile è un vecchio modello dell’azienda di Cupertino, stiamo parlando dell’Apple iPhone 8, un prodotto oggi deprezzato a soli 299 euro, e da consigliare solamente agli amanti del brand che non pretendono troppo e che vogliono spendere il meno possibile.

