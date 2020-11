Iliad: ufficiale la rete con fibra ottica, ancora disponibile la Giga 50

Iliad sta ripercorrendo le orme dei grandi gestori, i quali hanno prima attecchito sul suolo italiano con una rete mobile e poi hanno migliorato il loro lavoro. Il tutto ovviamente passando ad offrire due tipologie di rete: quella mobile appunto e quella fissa.

Iliad che è partita alla grande con la rete 4G e con le sue offerte, ora guarda avanti e si prepara ad offrire la nuova rete fissa in fibra ottica. Il tutto sarà possibile dopo il raggiungimento di un accordo con Open Fiber che infatti darà vita alle infrastrutture necessarie ad ottener ben presto la banda larga ultraboradband in tutta Italia.

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.

Iliad: ecco la promo ancora disponibile per tutti a soli 7,99 euro al mese

Nonostante gli altri gestori continuino a cambiare offerte, Iliad continua a spingere con le solite e tanto amate promo della linea. La Giga 50 ad esempio è ancora in bella mostra sul sito ufficiale con 50 giga in 4G e minuti ed SMS senza limiti per 7,99 euro al mese.