Si tratta di una fuga di notizie. È circolata in rete l’indiscrezione relativa ad un nuovo smartphone che dovrebbe prendere il nome di Galaxy M42. Sembra che la sua batteria sia estremamente potente. Sembra che sarà addirittura una batteria da 6000 mAh!

Galaxy M42, ecco tutti i dettagli recentemente trapelati

A fornirci i primi dettagli sono due enti di certificazione, quello cinese 3C e quello indiano DEKRA: in entrambi i casi si fa riferimento alla batteria. Il modello individuato riporta la sigla EB-BM425ABY e ha una capacità pari a 5.830 mAh. Si tratta con ogni probabilità della capacità nominale dell’unità, mentre quella tipica dovrebbe corrispondere ad un valore standard leggermente più elevato e pari a 6.000 mAh.

I dati emersi sino a questo momento non ci permettono di apprendere le altre specifiche tecniche, per cui dobbiamo affidarci ancora una volta alle voci circolate in rete.

Galaxy M42 dovrebbe essere dotato dunque di un comparto fotografico posteriore con sensore principale da 64MP (sconosciuto il numero di elementi che andranno a comporre la fotocamera) e una memoria interna da 128GB, anche se non è chiaro se si tratti dell’unico taglio previsto. Si dice che il dispositivo sia previsto per l’India, ma anche in questo caso sarà meglio attendere ulteriori informazioni per capire se Samsung deciderà di venderlo anche in altri mercati.