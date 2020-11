Coop e Ipercoop riescono ancora una volta a produrre un ottimo volantino con il quale cercare di invogliare i consumatori italiani all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, proponendo tantissimi sconti e prezzi decisamente alla portata della maggior parte di noi.

La campagna promozionale corrente si contraddistingue da tutte le altre per un particolare molto importante, è attiva anche sul sito ufficiale. L’interessato deve comunque sapere che per godere dei prezzi indicati, dovrà prestare attenzione al fatto che i prodotti sono disponibili solamente presso una location, in altre parole se sono attivi online non lo sono in negozio e viceversa. Indipendentemente da tutto questo, le scorte, dati alla mano, non dovrebbero risultare un problema.

Coop e Ipercoop: il volantino non ha rivali

Il volantino Coop e Ipercoop non ha assolutamente rivali sul territorio italiano, almeno per quanto riguarda la fascia media del mercato della telefonia mobile. L’attenzione dell’azienda si è riversata su dispositivi il cui prezzo finale di vendita non supera i 225 euro, per questo motivo sono inclusi modelli dalle prestazioni relativamente elevate, ma non pienamente soddisfacenti.

Il top del volantino è rappresentato dal Samsung Galaxy A41, uno smartphone dotato di un ottimo display e di un buon processore, acquistabile appunto a 225 euro. Scendendo leggermente con la richiesta finale incrociamo lo Huawei P30 Lite, un altro terminale di buonissima qualità generale, disponibile a 199 euro con servizi Google inclusi.

Questi sono due esempi del volantino Coop e Ipercoop, tutto il resto è disponibile poco sotto.