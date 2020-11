In rete sta generando molto scalpore la notizia riportata da alcune testate, per la quale il bollo auto ed il canone Rai sarebbero pronti per essere aboliti nel corso dell’annualità successiva alla corrente, più precisamente il 2021. Cerchiamo di capire se è una fake news, e sopratutto per quale motivo lo dovrebbe essere.

Indipendentemente dai proclami e dalle comunicazioni ufficiali, già nel momento in cui leggete una simile news, dovreste pensare che è davvero difficile che il Governo, dato il periodo corrente che stiamo vivendo, decida di privarsi degli introiti generati dalle suddette imposte. Ogni anno, infatti, l’erario riceve 7,5 miliardi dai cittadini, e sono fondamentali per le casse Rai, statali e regionali, soprattutto in seguito ai tanti aiuti rivolti alla cittadinanza a causa del Covid-19.

Canone Rai e Bollo auto: non verranno aboliti, è una fake news

Date le premesse, ed i relativi annunci da parte dei membri del Governo, lo diciamo subito, il canone Rai ed il bollo auto non verranno aboliti nel 2021. Quanto circolato in rete è una fake news creata a regola d’arte da alcuni utenti, il cui scopo è quello di convogliare il traffico verso un determinato sito internet, nel quale sono visualizzati banner pubblicitari. Maggiore è il numero di utenti che vi si collegherà, maggiore sarà il guadagno per il gestore del portale.

Prestate sempre tantissima attenzione a ciò che leggete in rete, le fake news sono sempre dietro l’angolo e possono riservare spiacevoli sorprese, prima di condividere un fatto che, a prima vista, appare essere troppo bello per essere vero, pensateci due volte.