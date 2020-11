Recentemente vi abbiamo detto di come le routine di Assistant siano ora tornare disponibili al 100% sull’app Google Home, ma ora vi vogliamo segnalare quelle che riguardano Alexa, le quali sono ora compatibili con tutti i prodotti della famiglia Amazon Fire TV. Detto in parole povere, si possono impostare intere catene di azioni ed eseguirle con un solo comando.

Amazon Fire TV e Alexa: come impostare le routine

Ad esempio, un semplice comando come “Alexa, buonanotte“, potrebbe spegnere le luci della camera, disattivare il riscaldamento oppure spegnere il televisore. Ovviamente, tutto sta nelle necessità e nella fantasia che ha l’utente di trovare routine personalizzate che possano risultargli utili. Ad esempio, è possibile impostare un altro comando “pausa snack” o “pausa bagno” che non solo mettono in pausa ciò che stavamo riproducendo sulla Smart TV, ma accende anche le luci che portano l’utente alla destinazione detta precedentemente.

Il colosso degli e-commerce ci tiene a sottolineare che la novità è attualmente in distribuzione su tutti i dispositivi Fire TV, in ogni parte del globo. Almeno per il momento, però, non abbiamo riscontri ufficiali in Italia, ma si spera che sia solamente una questione di giorni.

È necessario ricordare che nel caso in cui si voglia spegnere un televisore collegato ad una Fire TV, è necessario che supporti il protocollo CEC (Consumer Eletronics Control). I produttori hanno la tendenza a chiamarlo con nomi differenti: sui TV LG, ad esempio, potremmo trovare il termine SimpLink, sui Samsung Anynet e via discorrendo. Solitamente, facendo una ricerca su Google del nome del produttore più la sigla “CEC”, otterremo il nome preciso.