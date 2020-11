Per la prima volta nella storia, Amazon ha deciso di collaborare direttamente con (RED), l’organizzazione no profit che, tramite la partnership con le aziende, cerca di raccogliere più fondi possibili per combattere le malattie pericolose. Per offrire il proprio contributo, il più famoso sito di e-commerce in Europa ha proprio oggi lanciato un Amazon Echo in versione PRODUCT (RED).

La Red Edition è una edizione limitata dell’Echo di quarta generazione che avevamo recensito tempo addietro, e lanciato ufficialmente sul mercato nel mese di Settembre 2020. Grazie al suo design sferico particolarmente elegante, la nuova colorazione rossa gli conferisce un appeal di gran lunga superiore a quello ottenuto dagli altri prodotti.

Amazon aderisce alla mondiale giornata contro l’AIDS

In termini di funzionalità non cambia praticamente nulla, il dispositivo integra speaker altoparlanti in grado di garantire un audio premium, senza dimenticare il supporto come smart home hub, con Zigbee, e naturalmente la connettività bluetooth, per finire con la modalità low energy.

Per voler fare la propria parte nel miglior modo possibile, Amazon ha deciso di andare ancora oltre, donando 10 euro per ciascuna vendita di Amazon Echo PRODUCT (RED), direttamente al fondo globale per sostenere la risposta al COVID-19, nonché ai programmi che supportano la lotta alla diffusione di HIV e AIDS nei paesi dell’Africa sub-sahariana (martoriati assolutamente da queste terribili malattie).

Il prezzo, se lo stavate pensando, non cambia rispetto alla versione originale, l’utente potrà decidere di acquistarlo spendendo sempre i canonici 99,99 euro. Se interessati all’acquisto, vi proponiamo questo link speciale diretto al sito.