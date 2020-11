Vodafone: nuove promo da pochi euro per avere fino a 100GB

E’ noto che la concorrenza nel mondo della telefonia mobile sia ormai estremamente numerosa. Proprio per questo motivo Vodafone ha cominciato a perdere qualche utente, soprattutto da quando Iliad ha deciso di piantare in Italia le sue tende.

Il noto gestore proveniente dalla Francia non è certamente forte in termini di qualità e ricezione come l’azienda anglosassone, ma detiene promo dai prezzi talmente bassi da attirarne gli utenti. Proprio tale motivo ha spinto dunque Vodafone a rivoluzionare il suo modo di fare, vista soprattutto la nuova campagna lanciata per gli ex utenti. Sono pertanto presenti tre nuove offerte che arrivano fino a 100 giga in 4G.

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga