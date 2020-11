Samsung è continuamente a lavoro nel settore degli smartphone e non solo in tema top di gamma, la sua gamma media infatti è molto ricca di alternative. Sembra che in rampa di lancio ci sia un nuovo dispositivo che arriverà come Galaxy M12.

Grazie al solito Steve H. possiamo dare un’occhiata molto ravvicinata al nuovo smartphone di Samsung: Galaxy M12, soprattutto alle caratteristiche tecniche. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni a riguardo, anche se la scheda tecnica non differirà molto da quella che vi presenteremo.

Samsung Galaxy M12 si mostra prima del lancio, scopriamo insieme alcune caratteristiche

Galaxy M12 appare molto simile al Galaxy A42 5G che abbiamo già visto sul mercato ma ha qualche peculiarità interessante. Sul retro vediamo una doppia finitura che ci ricorda molto quella di Pixel 3, che avevamo già visto su Pixel 2 in una variante diversa di colori. Il sensore d’impronte, inoltre, è stato posizionato in corrispondenza del pulsante power laterale.

Sempre nella parte posteriore possiamo notare il modulo fotografico quadrato che presenta quattro sensori oltre al flash LED, mentre anteriormente vediamo un display di tipo Infinity-V. Le dimensioni del dispositivo corrispondono a 163,9 x 75,9 x 8,9 mm.

Al momento non sappiamo quando e a che prezzo arriverà il nuovo Galaxy M12. Ci aspettiamo una collocazione tra i medio-gamma del produttore sud coreano, vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. Nel frattempo tutti gli appassionati del colosso sud coreano possono gustarsi il nuovissimo Galaxy Z Flip 2, anche se si trova su una diversa fascia di prezzo. Il modello appena menzionato è disponibile anche con i maggiori operatori italiani ed Iliad.